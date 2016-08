Thaçi i bindur se do të miratohet demarkacioni, Vetëvendosje e vendosur të kundërshtojë [video]

30 Gusht 2016 - 19:15

Dy ditë para seancës për demarkacionin me Malin e Zi, presidenti i vendit, Hashim Thaçi, vazhdon të jetë i bindur se kjo çështje do të kalojë në Kuvend dhe Kosova do të ecë përpara në rrugën e integrimeve.

Sipas KTV-së, ai ka thënë se procesi i demarkacionit me Malin e Zi dhe ai për themelimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe duhet të përmbyllen. Por, me çdo kusht, këtë thotë se do ta pengojë Vetëvendosje. Lideri i Vetëvendosjes, Visar Ymeri, ka thënë se të enjten, në orën 11, qytetarët do të jenë në shesh, për të kundërshtuar kalimin e kësaj marrëveshjeje, ndërsa deputetët brenda sallës plenare do ta bëjnë të pamundurën që kjo të mos kalojë.

Por këshilltari i kryeministrit Isa Mustafa, Bajram Gecaj, dëshiron të besojë se nuk do të ketë dhunë më 1 shtator, por më nuk i vjen çudi nga dhuna që, sipas tij, shfaq Vetëvendosje në çdo protestë që e paralajmërojnë si paqësore.

E derisa një numër i madh deputetësh nga PDK-ja dhe LDK-ja tashmë kanë shfaqur publikisht votën kundër kësaj marrëveshjeje, Gecaj thotë se nuk është tragjedi e madhe edhe nëse nuk kalon.

Albert Krasniqi nga KDI-ja thotë se presionet ndaj deputetëve po rriten, ndërsa presioni mund të ndikojë në ta sikurse në shumë seanca që kanë qenë me interes për pushtetin. Por, Krasniqi u ka bërë thirrje deputetëve, ndaj të cilëve është ushtruar presion, ta paraqesin atë në prokurori.

