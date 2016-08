Ku do të ketë nesër e pasnesër ndërprerje të planifikuara të rrymës

30 Gusht 2016 - 17:50

KEDS përmes një njoftimi ka bërë të ditur se cilat vendbanime nesër e pasnesër do të mbesin pa energji në periudha të kufizuara kohore, për arsye të riparimeve të planifikuara.

Në vazhdim njoftimi i plotë i KEDS-ut:

Prishtinë

Më datën 31.08.2016 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Nr.26 (Nexhmi Mustafa) (11000009) nga ora 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tophane, afër Tjegullores, rr. E Vushtrrisë.

Arsyeja e shkyçjes: revizioni i daljes 10kV.

2.

Më datën 31.08.2016 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV J.12 (Kodra e Trimave 7) (13000006) nga ora 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave 7, Kolovica e Re, Sharra Kolovicë, Xhemajl Ibishi 5, Kolovicë e Vjetër, Bunari i Hajratit, Aziz Krasniqi – Kolevice, Ismet Asllani.

Arsyeja e shkyçjes: revizioni i daljes 10kV.

3.

Më datën 31.08.2016 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV J.18 (Kodra e Trimave 8) (13000008) nga ora 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xhemail Ibishi 1, Xhemail Ibishi 3, Çamëria 3, Abedin Rexha, ”Shkolla e Gjelbërt”, Çamëria 3, Fusha e Pajtimit, 2, Hasan Brahimi,

Arsyeja e shkyçjes: revizioni i daljes 10kV.

4.

Më datën 01.09.2016 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të shkyçen:

• Dalja 10 kV J.22 (Kodra e Trimave 4) (13000012) nga ora 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave 3, Kodra e Trimave 4, Kodra e Trimave 1/1, Kodra e Trimave ½.

Arsyeja e shkyçjes: revizioni i daljes 10kV.

5.

Më datën 31.08.2016 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV J.21 (Kodra eTtrimave 21) (13000010) nga ora 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave 2, Herticet, Gjon Serreçi.

Arsyeja e shkyçjes: revizioni i daljes 10kV.

6.

Më datën 31.08.2016 në NS 220/35/10kV Podujevë do të shkyçet:

• Dalja 10 kV -Podujeva 1 (14000001) prej orës 08:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Javori, Furra Laura (Rugova), Blakçorët, Tabet, Ramë Obrança Kopallet, Apollonia private, Ujësjellsi i qytetit, Kulla e Sabitit, Malësia Betonjerka, Mulliri Blakqori private.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes 10kV

7.

Më datën 31.08.2016, ne NS 220/35/10 kV Podujevë do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Podujeva 2 (14000002) prej orës 08:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shaban Shala, Spitali, Kombinati, ”Malesia” Shpk., Bankosi, Shtëpia e Mallrave, Parku Aneksi, Parku.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes

8.

Më datën 31.08.2016, ne NS 220/35/10 kV Podujevë do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Podujeva 3 (14000003) prej orës 12:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Hakif Zejnullahu, Skënderbeu, Fitorja, rr. e Dëshmorëve.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes

9.

Më datën 31.08.2016 në NS 220/35/10kV Podujevë do të shkyçet:

• Dalja 10 kV - Podujeva 4 (14000004) prej orës 16:00 deri në orën 20:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vasharishta, Stadioni, Poliesteri, Besiana, Lagja e Kuvajtit, Pompa Iliria private.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes 10kV

10.

Më datën 31.08.2016 në NS 220/35//10 kV Podujeva do të shkyçet:

• Dalja 10 kV (Sillosi) (14000006) nga ora 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Stacioni hekurudhor,Tallovit, Sigurimi Social, Letonci, Brecalite,

Arsyeja e shkyçjes: revizioni i daljes 10kV.

11.

Më datën 31.08.2016 në NS 220/35/10kV Podujevë do të shkyçet:

• Dalja 10 kV -Fshatrat 2 (14000010) prej orës 08:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pompa Deda private, Godishnjak, Lluzhani, Kasablanka private, Shakovica, Sallabaja, Majaci,Zhegrova, Lupçi i Epërm, Popova, Sibovci, Çunakët, Potokët, TMK Penuh, Sokol Lluga, Bulliqët, Albi market, Sibovc i Epërm, Lluzhani;.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes 10kV.

12.

Më datën 31.08.2016 në NS 220/35/10kV Podujevë do të shkyçet:

Dalja 10 kV -Livadicë (14000011) prej orës 08:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Shtedime, Mirovci, Livadica, Dumnica te kodra e Miftarit, Dogana, Haxhi Sadria, Diana Shpk.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes 10kV.

13.

Më datën 31.08.2016 në NS 35/10kV Batllavë do të shkyçet:

• Dalja 10kV Batllava(14015001) prej orës 08:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Boshnjakët, Ashkalitë, Malokët, Bajraktarët, Zymerajt, Statovci, Gërdovci, Zhitiali, Kaqibeg, Sibovc i Ulët, Statovci Batllava, Altrade.

Arsyeja e shkyçjes: revizioni i daljes 10kV.

14.

Më datën 31.08.2016 në NS 35/10kV Koliqi do të shkyçet:

• Dalja 10kV Sharban (14016003) prej orës 16:00 deri në orën 20:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sharbani, Halabaket, Dyze, Ternave, Vanovc, Bellopoja.

Arsyeja e shkyçjes: revizioni i daljes 10kV.

15.

Më 31.08.2016 në NS 35/10kV Drenas do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Drenasi 2 (16021002) prej orës 12:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Te Xhamia, Ferronikli i Poshtëm, Ferronikli i Epërm, Qorajt, Te Tafa, Te Gernmia, Te pazari, Te Seferajt, Te Kooperativa Bujqesore, Çikatova e Vjetër, Çikatova e Vjetër te miniera-Morinet, Drenas Qorajt, Te Morinet, Lagja Bajraktari.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes 10kV.

16.

Më datën 31.08.2016 në NS 35/10kV Drenas do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Orllati (16021005) prej orës 08:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterki, Llukovci.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes 10kV.

17.

Më datën 31.08.2016 në NS 35/10kV Parku i Biznesit do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Komorani (16023007) prej orës 16:00 deri në orën 20:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Komorani, Zabeli i Lartë, Ujësjellësi rajonal Prishtina, Ibriqet e Reja.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes 10kV.

18.

Më datën 01.09.2016 në NS 110/35/10kV Palaj do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Palaj (18024001) prej orës 16:00 deri në orën 20:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade Miniera, Hade Kulla te Xhamia, Hade Mirenet, Bivolak te Berishët, Hamidi, Lajthishte, Kulla Sibovc, Sibovci, Shipitulla, Grabovci, Bivolak te Saraçët, Plemetin Xhemnicet, Fshati Sibovc.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes 10kV.

Arsyeja e shkyçjes: Revizionim i largpërçuesve.

Pejë

1.

Me datën 31.08.2016 në NS 110/10 kV Deçani do të shkyçet :

• Dalja 10 kV Strellci (53000004) prej orës : 12:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Isniqi (një pjesë) , Lebush , Strellc i Epërm , Strellc i Ulët .

Revizion i daljes 10kV

2.

Me datën 31.08.2016 në NS 110/10 kV Istogu do të shkyçet :

• Dalja 10 kV Dubrava-Rakoshi (54000006) prej orës : 12:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Dubravë, Kovragë , Serbobran, Llukac i Thatë , Veriq , Kërrninë , Padalishtë , Shushicë , Rakosh , Uçë , Suhogerll , Cerkolez .

Revizion I daljes 10kV

3.

Me datën 31.08.2016, në NS 110/10 kV Deçani do te shkyçet:

• Dalja 10 kV Ledinat prej ores 09:00 deri ne ora 12:00.

Gjate kohes sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin fshatrat: Gramaçel, Beleg Baballoq, Dubrave, Irzniq, Gllogjan, Shaptej, Ratishë e Epërme, Dashinoc, Maznik.

Arsyeja e shkyçjes është ngritja e shtyllës 12 m, vendosja e konzollave, vendosja e përçuesit.

Mitrovicë

1.

Me datën 31.08.2016 në NS 35/10 kV Shupkovci do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Shala (71074001) prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Rekë, Tuneli, Rahova, Boletin, Kutllovc, Mazhiq, Rashan, Tërstenë, Vidishiq, Bare, Berjan, Kovaqicë, Lupçe, Kaçandoll, Zhazhi, Vllahi, Vijaqi, Dedinë, Zabërgj, Selac, Magjira, Melenicë.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes 10kV

2.

Me datën 31.08.2016 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Fidanishtja (71075003) nga ora 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lekë Dugagjini, Mursel Igrishta, Ismajl Loshi, Harun Beka, Çamëria, Aleksand]ër Mojsiu, Beteja e Koshares, Hilmi Kajtazi, Behram Sumiqi, Ramadan Zeqiri, Musa Hoti, Safet Rexhepi, Hoxhë Kadri Prishtina, Artim Jashari, Muharrem Kurti, Halim Kajtazi,Behram Mehmeti, Mehmet Isai, Zeqir Rexhepi, Aristidh Kola, Xhevdet Ahmeti, Shaban Polluzha, Rifat Vidishiqi, Bashkimi Kombtar, Aziz Zhilivoda.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes 10kV

3.

Me datën 31.08.2016 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Bajri (71075004) prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti I Mitrovicës, Lagjja Bajr, Frashëri.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes 10kV

4.

Me datën 31.08.2016 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të shkyçet

• Dalja 10 kV Koshtova (71075005) prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Koshtova.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes 10kV

5.

Me datën 31.08.2016 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Kabllat (73000001) prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti I Vushtrrisë, Policia, Qendra.

Arsyeja e shkyçjes: Revizioni i daljes 10kV

