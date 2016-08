Dita Ndërkombëtare për Persona të Zhdukur - 1666 të pagjetur në Kosovë

30 Gusht 2016 - 08:25

Sot është Dita Ndërkombëtare e të Zhdukurve. Kur janë bërë 17 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, zyrtarisht edhe 1666 persona figurojnë si të zhdukur.

Familjarët shprehen të zhgënjyer për faktin se institucionet nuk kanë punuar sa duhet për të mësuar më shumë rreth fatit të tyre.

Për nder të kësaj dite, Kuvendi dje ka mbajtur një tryezë në të cilën u tha se Kosova nuk mund të ngris padi kundër atyre që kanë kryer krime pasi që vendi nuk është i anëtarësuar në mekanizmat ndërkombëtarë.

Ndërkohë që sot paradite do të bëhen homazhe tek përmendorja e ngritur për nder të të zhdukurve tek ndërtesa e Kuvendit të Kosovës. Ndërsa manifestimi kryesor mbahet në Merdar afër Podujevës.

Gjithashtu, organizata YIHR Kosovo, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Zhdukjeve të Dhunshme, do të shfaqin dokumentarin “Thellësia Dy” në amfiteatrin e sheshit “Zahir Pajaziti” me 30 gusht në ora 20:00, Prishtinë.

Pas shfaqjes së filmit do të zbulohet instalacioni që përkujton të miturit që ende janë të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Ky instalacion do të ndriçojë emrat e tyre dhe do të qëndroj në sheshin “Zahir Pajaziti” për dy javë.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.