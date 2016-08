Kërkohet hetimi i piramidës “Pronto II”

27 Gusht 2016 - 17:22

Nisja e hetimeve të Prokurorisë Speciale të Kosovës ndaj deputetit të Kuvendit, Adem Grabovcit, nga analistë për çështje politike dhe udhëheqës të partive politike në opozitë, konsiderohet si vendim i duhur, por dyshojnë se përfundimi epilogut do të ketë rezultate.

Prokuroria Speciale e Kosovës të premten ka nisur hetimet ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës, Adem Grabovci, për, siç thuhet “shpërdorim të detyrës dhe ndikim mbi procesin e vendimmarrjes brenda institucioneve, agjencive qeveritare dhe ndërmarrjeve publike”.

Vendimi pason publikimin në mediat lokale të bisedave të përgjuara telefonike të ish-shefit të Grupit Parlamentar të PDK-së, Adem Grabovci, në të cilat qenë përfshirë veç tjerash edhe presidenti aktual, Hashim Thaçi dhe kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli.

Betim Musliu, drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi, për Radion Evropa e Lirë, thotë se Prokuroria nuk do të ketë guxim që të merret me rastin Graboci dhe protagonistët e përfshirë në përgjime.

Ky vendim, thotë ai,është një taktikë e Prokurorisë për të blerë paqe te publiku.

“Bazuar në praktikat e deritashme, imuniteti praktik i krijuar nga këta zyrtarë të lartë, për të bërë çka do, dhe për të qenë mbi ligjin, konsideroj se do të jetë edhe më tutje i tillë. Dhe, nuk besoj shumë që Prokuroria do të ketë guximin që të merret si duhet edhe me zotin Grabovci, por edhe me të gjithë protagonistët që janë të përfshirë në veprimtari të kundërligjshme”, shprehet Musliu.

Edhe analisti Driton Selmanaj, nga Demokracia Plus, për Radion Evropa e Lirë, thotë se vendimi për nisjen e hetimeve është i domosdoshëm, edhe pse i vonuar. Selmanaj, ndërkaq, konsideron se hetimet nuk duhet të kufizohen vetëm te Grabovci, por siç shprehet ai, hetimet duhet të shkojnë te krejt piramida organizative e këtij grupi.

Duke u bazuar në publikimin e bisedave të përgjuara, se në çfarë forme është realizuar emërimi i zyrtarëve në pozita të larta, Selmanaj dyshon se edhe me rastin Grabovci do të ketë rezultate.

“Nuk duket se është një person, duket se është një skemë mirë e ndërtuar e disa njerëzve, të cilët në mënyrë të drejtpërdrejtë apo indirekte kanë kapur të gjitha institucionet e shtetit të Kosovës. Duke shfrytëzuar autoritetin e tyre zyrtar, duke keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare, duke cenuar drejtësinë e njerëzve para ligjit, duke cenuar të drejtën e punësimit mbi bazën e kushteve të barabarta. Unë mendoj se këtu ka disa elemente të veprave të ndryshme penale”, thotë Selmanaj.

Lidhur me vendimin e Prokurorisë për nisjen e hetimeve ndaj Adem Grabocit, Lëvizja Vetëvendosje, të shtunën ka mbajtur një konferencë për media dhe e ka cilësuar vendimin e Prokurorisë si "të nxitur nga trysnia e vazhdueshme e opinionit publik”.

Në komunikatën e Prokurorisë Speciale,thuhet se me veprimet e tij “Grabovci, gjatë vitit 2011 e tutje, në mënyrë të kundërligjshme ka mohuar dhe kufizuar liritë dhe të drejtat e qytetarëve tjerë të vendit për punësim dhe në kundërshtim më Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjeve tjera, u ka dhënë përparësi personave të favorizuar mbi bazat e përkatësisë së tyre politike gjatë punësimit nëpër institucionet publike”.