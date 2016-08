Bogoev: Shqipja si gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni, në duart e deputetëve

27 Gusht 2016 - 16:03

Shkup, 27 gusht - Në Intervistën “Ekskluzive” për Zhurnal, deputeti i LSDM-së Stefan Bogoev njofton se si LSDM-ja ofron garancën e të rinjve, projekt i cili është gati në gjitha vendet e zhvilluara ndërsa si qëllim ka që të rinjtë t'i mbajë në vend pas studimeve të vazhdojnë prapë me studime, praktikë apo edhe punë dhe për gjitha këto shteti do i sigurojë, me nga 10 mijë euro për ndihmë juridike dhe në kontabilitet si dhe zyra e material për zyrë bashkë me mobilje, për zhvillim biznesi në vend, e jo të lejohet që të rinjtë të ikin nga vendi.

Madje Bogoev gjithashtu thekson se nëse LSDM-ja vjen në pushtet, atëherë do tërheq testimin ekstern, ndërsa reformat do i bëjnë bashkë me nxënësit dhe mësimdhënësit. “Me krenari dua të them se shumica e politikave për të rinjtë nga programi ynë janë krijuar nga rinia e LSDM. Të rinjtë duhet patjetër të qëndrojnë këtu, maqedonasit, shqiptarët, turqit, romët, boshnjakët...”, njofton Bogoev për Zhurnal.

Ndërsa në pyetjen se gjuha shqipe, a duhet të jetë gjuhë e dytë zyrtare në gjithë vendin, Bogoev përgjigjet, “Kjo pyetje e rëndësishme për shqiptarët duhet të diskutohet në Parlament. Deputetët janë përfaqësues të popullit dhe bashkë me qytetarët duhet të bisedohet dhe të gjendet një zgjidhje”.