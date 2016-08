Avokatët e Pejës kërkojnë nga deputetët të votojnë kundër demarkacionit

26 Gusht 2016 - 19:35

Anëtarësia e Degës Regjionale të Odës së Avokatëve të Kosovës në Pejë ka mbajtur një takim, ku kanë nxjerrë një apel.

Apeli u drejtohet deputetëve të Kuvendit të Kosovës, nga të cilët kërkohet të votojnë kundër demarkacionit me Malin e Zi.

“Apelojmë te deputetët e Parlamentit të Republikës së Kosovës, që mos t’a votojnë verzionin e Komisionit qeveritar lidhur me caktimin e Demarkacionit me Malin e Zi, nga se konsiderojmë bindshëm se i njëjti është në kundërshtim me të vërtetën historike, gjendjen reale, si dhe me interesat vitale, kombëtare, strategjike dhe territorial të Republikës së Kosovë”, thuhet brenda apelit.

