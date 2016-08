Ina Rama, kandidate për në Gjykatën e Strasburgut

26 Gusht 2016 - 08:26

Ina Rama, Sokol Berberi dhe Gent Ibrahimi janë tre kandidaturat e Shqipërisë për në Gjykatën e Strasburgut.

Një ditë para skadimit të afatit për të paraqitur kandidaturat pranë Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, burime pranë qeverisë bënë të ditur për Ora News emrat e tre kandidatëve.

Tre kandidaturat mësohet se janë përzgjedhur nga një Komision i Posaçëm i përbërë nga Luan Omari, Kristaq Traja, Bashkim Dedja, Artan Hoxha dhe Artur Metani i ngritur me urdhër të sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave.

Mes tre kandidaturave do të jetë Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës që do të përzgjedhë me votim se cili do të jetë fituesi. Votimi do të bëhet në mbledhjen e Asamblesë në tetor.