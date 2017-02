Sondazhet për Presidencialet në Francë: Do të fitojë Macron

7 Shkurt 2017 - 10:29

Që prej fillimit u konsiderua si surpriza e zgjedhje presidenciale të këtij viti në Francë, e tani sondazhet sugjerojnë se kandidati i pavarur Emanuel Macron mund të jetë ai që do të marrë drejtimin e Elizesë.

Sipas një sondazhi të “Opinionëay”, transmeton TCh, ish-ministri i Ekonomisë me shumë gjasë do të përballet e do të mundë në balotazh drejtuesen e Frontit Nacional, Marin Le Pen.

Mbështetja për Macron-in vlerësohet se do të arrijë në 65 për qind, ndërsa ajo për Le Pen në 35 për qind. Parashikimet flasin për një fitore të euroskeptikes në raundin e parë me 26 për qind të votave, ndërsa Macron pritet të sigurojë 23 për qind. Ai që deri më sot konsiderohej favorit Francois Fillon do të pozicionohet i treti, duke mos kaluar dot në balotazh.

Pozitat e Fillon u lëkundën ndjeshëm pas shpërthimit të skandalit lidhur me pagesat e familjarëve të tij për punë fiktive. Pas hezitimeve fillestare për t’iu nënshtruar presionit, republikani bëri të hënën një hap prapa. Pavarësisht se e quajti të ligjshme praktiken shtoi se populli francez nuk e pranonte më atë dhe kërkoi ndjesë.

“Ajo që në fillim ishte e pranueshme tani nuk është më. Duke punuar me fëmijët dhe gruan time, unë kam qenë i ndërgjegjshëm për këtë marrëdhënie besimi, por sot kjo ka shkaktuar mosbesim. Ishte një gabim dhe kërkoj ndjesë”, tha Fillon.

Fushata e Fillon-it u shënjua nga pretendimet se gruaja dhe fëmijët e tij janë paguar për punë fiktive parlamentare. Kandidati i qendrës së djathtë i mohon me vendosmëri akuzat, por disa prej pjesëtarëve të partisë së tij i kanë kërkuar të tërhiqet nga gara.