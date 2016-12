Luftë në Europë, NATO e SHBA batalione gjigante kundër Rusisë

22 Dhjetor 2016 - 11:33

Pentagoni ka nisur transferimin e pajisjeve të rënda në Europë si pjesë e operacionit të Atlantikut të NATO-s, për të siguruar aleatët që të përballet ndaj një agresioni Rus. Shtimi i madh ushtarak i NATO-s në kufijtë e Rusisë është që nga Lufta e Ftohtë.

Katër depozitat janë të vendosura në Belgjikë, Gjermani dhe Holandë. Sipas Il Giornale, transmeton Koha jonë, kryesisht këto janë të njëjtat struktura të përdorura gjatë Luftës së Ftohtë.

Ruajtja e 1.600 automjeteve të rënda në Eygelshoven, një kompleks holandez, 500.000 metra katrorë. Forca të blinduara ku përfshihen tanke, automjete luftarake etj. Batalioni holandez është i vendosur në një ish-bazë ushtarake, e cila është inauguruar në vitin 1985, si bazë për mbështetjen ushtarake amerikane kundër një pushtimi të mundshëm të Bashkimit Sovjetik në Europë e që u mbyll në vitin 2006.

Katër objektet e magazinimit, do të garantojë disponueshmërinë e shpejtë e gjashtë mijë pajisjeve të rënda të SHBA-së. Koncepti parashikon shpërndarjen e furnizimeve ushtarake në zonat strategjike të botës, me qëllim reduktimin e kohës si përgjigje gjatë emergjencave të mundshme globale.

Forca të blinduara në Europë

Brigada e plotë e blinduar në bazë të shtatë batalione, do të mbërrijë në Poloni janarin e ardhshëm. Batalioni i parë i formuar nga tanket M1 Abrams, i mbuluar në rajonin Baltik në mes të Letonisë dhe Estonisë. Batalioni i dytë do të veprojë në Gjermani.

Selia e brigadës do të jetë në Poloni, së bashku me dy batalionet e tjera. Në kulmin e Luftës së Ftohtë, Gjermania ka qenë shtëpi për njëzet divizione të blinduara amerikane, rreth gjashtë mijë tanke. Pas përfundimit të Luftës së Ftohtë, filloi dhe tërheqja graduale e automjeteve të rënda amerikane.

Rreth 1,750 ushtarë dhe gjashtëdhjetë avionë dhe helikopterë do të jenë në Letoni, Rumani dhe Poloni. Në total, rreth gjashtë mijë trupa amerikane do të arrijë në Europë brenda katër muajve të ardhshëm.

Batalioni britanike në Estoni

Franca do të dërgojë 300 ushtarë në Estoni dhe pesë tanke Leclerc të brezit të tretë. Ushtarët francezë do të klasifikohen në batalion anglez e cila do të jetë funksionale në Estoni në pranverën e ardhshme. Londra do të dërgojë 800 ushtarë. Batalioni do të vendoset në bazë të Tapa, pjesa verilindore në Estoni, një ish-strukturë sovjetike. Franca dhe Estonia, muajin e kaluar, gjithashtu nënshkruan një marrëveshje dypalëshe për bashkëpunim.

Batalioni gjerman në Lituani

Gjermania do të dërgojë në Lituani formacionin e tanke Leopard 2. Batalioni do të përbëhet nga një mijë ushtarë, 450-650 prej tyre nga Gjermania. 300/500 ushtarë të tjerë do të vendoset nga Franca, Belgjika dhe Kroacia.

Batalioni kanadez në Letoni

Batalioni i lindur nën komandën kanadeze do të vendosen në Letoni nga janari i ardhshëm. Do të përbëhet nga rreth një mijë ushtarë nga Kanadaja (450 ushtarë), Shqipëri, Itali (140/160 ushtarë), Polonia dhe Sllovenia.

Katër batalione janë gjithmonë në rrotullim dhe do të veprojë nën ombrellën e NATO-s. Komanda dhe kontrolli i trupave do të jetë për Shtabin Suprem të Fuqive Aleate për Europën.

Katër batalione nuk mund të konsiderohet si një pengesë efektive, ndërkohë që mijëra ushtarë rusë dhe qindra mjete të blinduara, mund të arrijë kryeqytetet baltike brenda gjashtëdhjetë orë. NATO konfirmon një forcë të reagimit të shpejtë të formuar nga 40.000 ushtarë dhe njësitë e tjera që mund të lëvizin në vende balitike dhe Poloni. Ende nuk dihet në detaje përbërja e kësaj force, por ndoshta do të aktivizohet vetëm në rastet më të këqija.