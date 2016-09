Arrestohet i dyshuari për sulmet me bombë në New York [video]

19 Shtator 2016 - 18:17

Ahmad Khan Rahami tani është në paraburgim pasi kishte shtënë me armë zjarri kundër dy policëve, transmeton Koha.net.

Në një video të publikuar nga CNN shihet Rahami i plagosur duke e futur në veturën e ambulancës.

Të dielën mbrëma disa bomba ishin gjetur në stacionin hekurudhor Elizabeth, në New Jersey.

Një nga bombat, e gjetur në një çantë, shpërtheu pak pas 00:30 me orën lokale, rreth 06:30 me orën tonë, teksa një robot i një ekipi të FBI-së po mundohej ta çaktivizonte.

28 vjeçari nga Afganistani me shtetësi të Amerikës ishte një nga të dyshuarit nga FBI për bombat e vendosura në Manhattan.

Me këtë rast rreth 29 persona ishin lënduar.

Ahmad Khan Rahami, suspect in NY & NJ bombings, seen being loaded into an ambulance https://t.co/xQKQoLv7XQ https://t.co/MvXSlYgc6T