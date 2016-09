A po ndërton Serbia mure hungareze?

17 Shtator 2016 - 14:52

Nëse propozimi i ministrit përgjegjës për krizën me refugjatët, Aleksandar Vulin, përkrahet në Qeverinë e kryeministrit Aleksandar Vuçiq, kufijtë e Serbisë do të mund të ngjasojnë me ata të Hungarisë.

Aktivistët që përcjellin migrimin, nuk besojnë se në këtë mënyrë mund të arrihet një efekt i pritur, por janë të bindur se kontrabanduesit do ta shfrytëzonin për më shumë përfitime. Nga kjo druajnë edhe vetë refugjatët.

“Do të ishte keq për njerëzit, por mirë për kontrabandistët", thotë Hasani nga Afganistani, me të cilin ka biseduar gazetari i Radios Evropa e Lirë, Shërbimi i Ballkanit , e të cilin e ka takuar në park afër stacionit të autobusëve në Beograd. Hasani u përgjigj vetëm pasi iu tha se ka mundësi që Serbia të ndjekë shembullin e vendeve fqinje dhe të përforcojë kufijtë e saj.

“Sa më i fortë kufiri, ata duan më shumë para. Kërkojnë mënyra të reja dhe me këtë edhe më shumë para. Më herët, kur ka qenë më lehtë të kalohet kufiri hungarez, kanë kërkuar prej 100 deri në 400 euro. Tani është prej 150 deri në 2000 euro”, thotë ai.

Hasani është një prej 4.800 refugjatëve që kanë arritur të vijnë në Serbi , por aktualisht nuk kanë mundësi të ecin tutje për shkak të masave restriktive të Hungarisë.

Bashkëvendësit e tij, por edhe refugjatë të tjerë nga vende tjera, flasin se sa e vështirë është të hyjnë në Hungari. Druajnë se një gjë e ngjashme do të mund t’i gjejë edhe ata që kalojnë rrugën e njëjtë edhe në kufirin me Serbinë.

Mohammed Latrosh, refugjat nga Damasku i Sirisë, flet për Radion Evropa e Lirë:

“Mendoj se do të ishte shumë keq nëse Serbia do të mbyllte kufirin,por kjo nuk do t’i pengonte sirianët që të vijnë në Evropë. Ju e dini se cila është gjendja në Siri dhe çfarë ndodh atje. Ne jemi sirianë, Kemi ikur nga lufta".

Futjen eventuale të masave të reja të sigurisë në kufijtë e Serbisë e ka paralajmëruar ministri për Punë, Punësim dhe Çështje Sociale, Aleksandar Vulin. Por, ai nuk ka saktësuar se për çfarë masash bëhet fjalë, megjithëse ka theksuar mundësinë e “vendosjes së pengesave të caktuara”.

Kryeministri Aleksandar Vuçiq, që duhet të marrë vendimin e mundshëm, tha se Bashkimi Evropian duhet të zgjidhë problemin e krizës me migrantët në kufijtë e tij, në Bullgari dhe Greqi.

"Konsideroj se muret nuk janë të nevojshëm dhe nuk janë zgjidhje e mirë për askënd. Por, mos na detyroni që të themi se prej tash e tutje asnjë nuk mund të hyjë në territorin e e Serbisë. Këtë Bashkimi Evropian duhet ta zgjidhë në kufijtë e tij. Nuk mundet Serbia të jetë mbrojtja e parë dhe e fundit e Evropës. Këtë dikush duhet ta zgjidhë në kufijtë e Greqisë dhe Bullgarisë, ato janë vende të BE-së”, tha Vuçiq.

Aktivistët që për çdo ditë janë në kontakt me refugjatët, thonë se është e vështirë të arrihen efektet që autoritetet e Serbisë i presin.

“Efektet në terren do të jenë të vogla, marrë parasysh se Serbia shumë vështirë se mund ta ndërtojë barrierën në kufi me Bullgarinë, Hungarinë dhe Malin e Zi.. E dyta, nëse propozohen barriera, ngritja e tyre nuk ka efekt në terren dhe kontrabanduesit me njerëz shumë lehtë mund t’i anashkalojnë”, thotë Radosh Gjuroviq, drejtor i Organizatës Qendra për mbrojtje dhe ndihmë azilkërkuesve.

Paralajmërimi i ministrit Vulin për përforcimin e kufirit është befasuese nëse merret parasysh se kryeministri Aleksandar Vuçiq, në korrik tha se Serbia është një nga vendet e rralla që asnjëherë nuk ka provuar të ngre barriera dhe shumë herë e ka përsëritur se Serbia nuk do ta bëjë një gjë të tillë.

Serbia, së voni, ka rritur vëzhgimin e kufijve të saj me Bullgarinë dhe Maqedoninë, të cilët tani i sigurojnë forcat e përbashkëta të ushtrisë e policisë./rel