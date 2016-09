Takimi Clinton-Poroshenko si përgjigje e lidhjes Trump-Rusia

15 Shtator 2016 - 08:28

Kandidatja për presidente të SHBA-ve Hillary Clinton do të takohet me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko në këtë muaj, është thënë sot nga ekipi i saj i fushatës paraelektorale si përgjigje në marrëdhënie të mira të kundërkandidatit të saj që ka me Rusinë Donald Trump, transmeton AFP.

Clinton me Poroshenkon do të takohet në margjinat e mbledhjes së OKB-së në New York me shpresë që nga ai takim do t’i japë pikë në politikën e jashtme ndërsa këtë takim do ta shfrytëzojë që të shpreh solidaritetin me Ukrainën derisa Trump po tregon respekt ndaj presidentit rus Vlladimir Putin të cilën ajo e quan të rrezikshme.

Trump më herët ka deklaruar se presidenti rus është lider më I mire sesa presidenti amerikan Barack Obama.

Ekipi parazgjedhor i Trump ka kritikuar takimet e paralajmëruara të Clinton.