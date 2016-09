Obama përkrah Erdoganin pas puçit të dështuar

4 Shtator 2016 - 20:40

Presidenti Rexhep Tajip Erdogan duket se mori mbështetjen e shumë dëshiruar nga homologu Barack Obama për çështjen e grushtit të shtetit.

Obama deklaroi se Departamenti i Drejtësisë dhe ekipi i sigurisë kombëtare do të vijojnë punën intensive me autoritetet turke për të zbuluar se kush fshihet pas tentativës për të rrëzuar pushtetin me dhunë, dhe kushdo të jetë -tha shefi i Uashingtonit- do të sillet përpara drejtësisë, transmeton tch.

Qeveria e Ankarasë akuzon klerikun Fetullah Gulen, që është i vendosur në Pensilvani për të cilin kërkon ekstradim të menjëhershëm.

Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zgjedhur të shqyrtojnë provat përpara se të bashkëpunojnë për depërtimin e tij drejt Turqisë.

