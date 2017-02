Disa këshilla para se t’i vendosni qerpikët artificalë

12 Shkurt 2017 - 22:53

Para se të vendosni qerpikë artificialë duhet të informoheni rreth përparësive dhe mangësive që i kanë dy llojet e tyre: gjysmë permanent dhe individual ose të përkohshëm.

Qerpikët artificialë gjysmë-permanent janë tërësisht të ndryshëm nga qerpikët individual ose të përkohshëm. Qerpikët artificialë gjysmë-permament aplikohen në drejtim të qerpikëve tuaj me dorë duke i ngjitur me ngjitës dhe mund të zgjasin deri në 6-8 javë nëse i mirëmbani si duhet deri sa të ju bien në mënyrë natyrale, shkruan sot Koha Ditore.

Dallimi i qerpikëve të përkohshëm kundrejt atyre gjysmë-permanent është se qerpikët e përkohshëm mund të zgjasin vetëm për një ditë, ngjiten në vijën mbi qerpikët natyral, hiqen para gjumit dhe mund ti vendosni edhe vet.

Ndërsa qerpikët gjysmë-permanent ju bëjnë të keni pamje të përsosur me javë të tëra, ngjiten drejtpërdrejtë në qerpikët tuaj, mund të zgjoheni me to pa i dëmtuar fare dhe kërkohet një profesionist për t’ua vendosur juve... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

