Çaji kundër celulitit

29 Janar 2017 - 13:40

Asnjë metodë e njohur deri tani nuk është tërësisht e suksesshme vetvetiu, por është e mundshme që në mënyrë të dukshme të zvogëlohet të shprehurit e jashtëm dhe përparimi i celulitit.

Edhe pse gjatë ditëve dimërore jemi kryesisht të mbuluar plotësisht me rroba, kjo nuk do të thotë që mund të relaksohemi dhe ta lejojmë celulitin të përhapet nëpër trup, transmeton Koha.net. Përveç ushtrimeve dhe ushqimit të duhur, kundër shtresës së keqe mund të luftojmë edhe me anë të zgjedhjes së duhur të pijeve, përkatësisht çajeve.

Uji

Uji është pija numër një në luftë kundër celulitit. Mirëpo, nuk është aspak e nevojshme të pihen shumë litra ujë me entuziazmin që do ta largojë toksinet nga organizmi. Shumë më mirë është të zvogëlohet konsumimi dhe të ndaleni në një litër e gjysmë në ditë. Ujin e gazuar ta pini në sasi të vogla, sepse është i pasur me kripëra dhe rrit mbajtjen e ujit në organizëm. Megjithatë, mos e largoni tërësisht nga përdorimi, sepse uji mineral përmban minerale të vlefshme.

Bishti i qershisë, frashri dhe gjethi i hardhisë

Edhe disa bimë të tjera janë të mira për përgatitjen e çajit efikas kundër celulitit. Në vend të parë janë “Aruncus vulgaris”, bishtat apo kërcelli i qershisë dhe frashri. Shumë efikas është edhe gjethi i hardhisë, i cili është i njohur për efektin e aktivizimit të qarkullimit. Me siguri disa nga këto bimë nuk i keni përdorur kurrë, dhe nuk është e nevojshme të theksojmë që nuk keni nevojë të angazhoni mjekët popullorë të barishteve, sepse secilën nga këto bimë mund ta blini në formë të çajit të gatshëm.

Ushqimet kundër celulitit

Dieta anticelulit nënkupton ushqimin me shkallë të ulët të yndyrës dhe të llojllojshëm, të pasur me fibra, pemë e perime dhe vajra bimore. Po ashtu duhen të konsumohen edhe ushqimet të cilat përmbajnë sasi të mjaftueshme të vitaminave A, E, C dhe K, sepse përmirësojnë tonin e lëkurës, forcojnë venat dhe kapilarët. Përveç kësaj, ushqimin duheni sa më pak ta kriposni.

Shtesa në ushqim

Për luftë kundër celulitit të mirëseardhura janë edhe shtesat në ushqim, veçanërisht multivitaminat dhe mineralet. Substancat e tilla dhe veçanërisht ata me aktivitet antioksidant ndihmojnë organizmin në mbrojtje nga radikalet e lira, të cilat janë produktet e mbetura të bllokuara në indin e ndryshuar nënlëkuror, transmeton Koha.net. Për largimin e radikaleve të lira dhe toksineve mund të ndihmojnë edhe algat, si dhe shtesat me bazë algash. Veprimi i tyre është i dobishëm për shkak të klorofilit, saponinës dhe materieve minerale.

Çaji i gjelbër dhe i bardhë

Çaji i gjelbër është pije ideale për luftë kundër celulitit, por edhe në të gjitha dietat kufizuese. Për shkak të vetive diuretike, çaji i gjelbër kufizon absorbimin e lipideve (yndyrave) dhe është i pasur me antioksidante. Çaji i gjelbër përmban edhe vitamina, si dhe provitaminën A. Nëse nuk e pëlqeni aromën intensive të këtij çaji, zgjidhni çajin e gjelbër me aromë të shtuar frutash apo përcaktohuni për çaj të bardhë.

Limonada e shkurtër

Përgatiteni pijen e ngrohtë të mëngjesit me ujë të ngrohtë dhe disa pika limon. Kjo pije mundëson pastrimin e organizmit nga toksinet, vetëm që duhet ta pini me një gllënjkë.

Vitamina C

Vitamina C dhe bioflavonoidet ndihmojnë me veprimin antioksidues në rregullimin e qarkullimit të kapilarëve dhe venave. Me veprimin e tillë ndihmojnë që të mos mbahen lëngjet ndërqelizore në zonën e mbuluar nga celuliti. Gjithashtu mundësojnë zvogëlimin e vëllimit të qelizave të rritura yndyrore. Vitaminat C dhe E janë të rëndësishme edhe për mbajtjen dhe arritjen më të mirë të elasticitetit të indit lidhës.

