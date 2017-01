Pesë trendet e bukurisë për 2017

9 Janar 2017 - 12:59

2017-ta do të sjellë një frymë të re feminiteti në bukuri, dhe bëhet fjalë për një version të gjallë të femrës, të detajuar me elemente floreale apo të shndritshme për flokë të shpupurisura.

Viti i ri megjithatë do të jetë një farë vazhdimi i vjeshtë-dimër 2016, por me disa detaje të tjera të lukut, të rezervuar për pranverë-verë, transmeton tch. Përsa i përket këtyre të fundit, në pasarela nuk kanë munguar qepallat e shndritshme, vëthë super të mëdhenj me lule, dhe flokë sensualisht të shprishura. Lajmi i mirë është se më në fund nuk mund të flitet për “diktat” në bukuri, në nder të një version më kreativ dhe autentik të vetes.

Shkallëzimi

Dihet që tendencat e bukurisë nuk mund të ndahen nga flokët. Trendi i 2016 ka qënë prerja mesatare, me shkallëzim dhe që ndryshojnë shpesh. Bëhet fjalë për një prerje për ti dhënë vlerë fytyrës dhe për të hequr disa vite nga karta e identitetit. Modeli Bob, i shkurtër apo i gjatë, do të jetë prezent edhe në 2017 po me një rregull të artë: të hequra si në gjatësi si në skaje. E nëse doni flokë të gjatë? Mos kini frikë: tendencat flasin dhe për flokë shumë të gjatë por të shpupurisura. Ngjyrat? Rikthehet sërish bjondja.

Stop me ombre

Lajme të mira vijnë për më pak ekspertët e make up. Duket se ka përfunduar stina e ombreve me çdo kusht. 2017, sidomos për pranverë-verë, flet për flokë natyral dhe të shndritshëm. Por të jesh natyrale nuk të privon nga personaliteti. Fytyra në fakt, kurohet në bazë e saj, dhe ndriçohet me tekniken ‘lustër’. Një rol të madh do të kenë pluhurat dhe blush. Ide e frymëzuar nga ikona si Linda Evangelista në vitet e saj të arta, pamje e shëndetshme dhe tërheqëse. Tonet që duhet të përdorni janë ato pastel dhe nude, ndërsa gjatë dimrit do të mbizotërojë tonaliteti lejla në buzë.

Vathët dhe rripi i mesit

Bota e bukurisë nuk mund të ndahet nga aksesorët e duhur. Në 2017 do të shohim rikthimin e vëthëve të mëdhenj, sidomos ato të versionit më kreativ. Pra, rrugë e lirë për maxi bizhu floreale por edhe gjeometrike. Vëthët shkojnë me prerjen e shkurtër apo të gjatë të modelit Bob të stinës. Bashkë me vëthët rikthehet në modë edhe rripi me gjithë feminitetin e tij. Në këtë kuptim është e rëndësishme të fokusoheni tek format e abdominalit për të patur hijeshinë e duhur.

Ngjyra e thonjve

Kafja çokollate është ngjyra e 2017 për thonjtë, një nuancë sensuale por edhe ekstremisht elegante. Për ato që guxojnë më shumë, rikthehet sërish blu e errët. Arti i thonjve do të jetë protagonist edhe i vitit të ri, me variacione të habitshme gjeometrike.

Shkëlqimi

Edhe shikimi do të ketë një rol mryesor në 2017. Tendenca është ajo e smoky eyes, duke luajtur me tone si roza kuarc apo e kaltra. Dhe, mirësevini shkëlqyes. Një nga tendencat që ka qënë protagoniste dhe për vjeshtë-dimër 2016, quhet “glitter cut crease”.