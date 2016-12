Tetë produktet që çdo femër duhet t’i ketë në çantë

18 Dhjetor 2016 - 21:46

Dimri është periudha që mbase nuk duhet të shqetësoheni për rruajtjen apo depilimin e këmbëve tuaja.

Më në fund jeni të sigurta me veshjen e trikove dhe xhinseve, ashtu që këmbët tuaja mos të shfaqen nga brenda.

Por, në fakt dimri është periudha më e mirë për të depiluar këmbët tuaja si dhe zonat e tjera të trupit.

E dimë që është e padrejtë sepse kemi menduar se gjatë dimrit mund të bëjmë pak pushim nga depilimi i verës, shkruan sot Koha Ditore.

Por, nëse filloni të bëni sesioni depiluese me dyll apo trajtime tjera që reduktojnë qimet me kohë, do të falënderoheni pastaj gjatë verës për rezultatet e fituara. Pse? Sepse gjithçka ka të bëjë me ciklin e rritjes së qimeve.

1. Paletë për hijezimin e syve

Paleta është shumë e dobishme dhe zë pak hapësirë në çantën tuaj. Paletat janë në dispozicion me ngjyra dhe nuanca të ndryshme dhe mund ti mbani gjithmonë me vete për çfarëdolloj evenimenti.

(Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.