Nga e hëna rikthehet “Te Linda” me sezon të ri në KTV [video]

16 Shtator 2016 - 15:21

Nga e hëna, më 19 shtator, do të fillojë java e parë e sezonit të pestë të emisionit mbi gastronominë “Te Linda”.

“Te Linda” do të rikthehet me recetat e reja në Kohavision, i cili do të transmetohet çdo ditë nga e hëna deri të premten në ora 8 të mëngjesit, ndërsa repriza e tij do të transmetohet nga ora 17:30.

