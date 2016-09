Këpucët e sheshta, tendencat vjeshtë – dimër 2016

5 Shtator 2016 - 15:27

Këpucët e sheshta janë të rehatshme dhe nuk mund të mungojnë në garderobën tuaj për sezonin vjeshtë-dimër 2016 .

Cilat të zgjidhni? Për t’i kombinuar me një veshje elegante zgjidhni ato me detaje të çmueshme si gurë, ndërsa për një veshje të viteve ’50 mund të vishni balerina me majë me fjongo dekorative.

Me xhinse mund të vishni këpucë me ngjyra. Këtë sezon bëjnë diferencën edhe materialet; midis tendencave të kësaj stine është veluri që kombinohet me lëkurën dhe me kamoshin.

Çfarë pret, zbrit nga takat e zbulo këpucët e sheshta, për sezonin vjeshtë dimër.