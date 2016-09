Ushqimi për buzëqeshje më të bukur

4 Shtator 2016 - 14:56

Dhëmbët mund t’i pastroni me brushë, me pe, t’i zbardhoni, por ka ushqime që tërë këtë mund ta shkatërrojnë.

Ushqimi i errët dhe pijet mund t’i nxijnë dhëmbët tuaj, transmeton Koha.net. Në anën tjetër, ka ushqime që dhëmbët tuaj mund t’i bëjnë më të bukur dhe të ruajnë bardhësinë e tyre.

Pemët dhe perimet e freskëta

Përtypja e mollës, karotës apo lulelakrës do të ndihmojë te pastrimi i dhëmbëve. Po ashtu do të ndihmojnë qarkullimin e pështymës, çka neutralizon acidet dhe kështu mbrohen dhëmbët.

Djathi dhe jogurti

Ushqimet e pasura me kalcium do të ndihmojnë për ruajtjen e buzëqeshjes së bukur. Reduktojnë rrezikun nga gjakrrjedhja e mishrave të dhëmbëve, ndihmojnë tek largimi i grimcave të ushqimit dhe në fund zvogëlojnë nivelin e baktereve të këqija në zgavrën e gojës.

Dredhëza dhe portokalli

Këto pemë lustrojnë dhëmbët në kuptimin e plotë të fjalës. Pas shujtës pastroni dhëmbët me lëvore të portokallit ose me dredhëza, pastaj shpërlani me ujë, transmeton Koha.net. Pas disa muajve do të vëreni se si dhëmbët tuaj janë më të bardhë.

Qumështi në kafe

Kafja shkakton njolla në dhëmbë. Megjithatë, shtimi i sasisë së vogël të qumështit në kafe mund të ndihmojë te parandalimi i njollave të ardhshme.

