Pesë materie ushqyese që duhet t’i konsumoni

4 Shtator 2016 - 08:20

Për t’i përmbushur nevojat tuaja për materie të rëndësishme ushqyese nuk duhet të blini shtesa të shtrenjta të ushqimit e as ushqime ekzotike.

Vetëm blini në mënyrë më të zgjuar dhe mbusheni frigoriferin me ushqime që janë të pasura me elementet e nevojshme.

Në cilat pesë materie ushqyese duheni të kini kujdes posaçërisht?

Vitamina B12

Simptomat e mungesës së vitaminës B12 janë të ngjashme me simptomat e plakjes. Me mungesën e kësaj vitamine vjen deri te humbja e kujtesës, problemet me ekuilibër, ecja e pasigurt, nervozizmi, madje edhe depresioni. Shfaqet edhe topitja, shmangia ose ndjenja e dridhjes në duar, këmbë dhe shputa, dhe po ashtu lodhja dhe humbja e oreksit, transmeton Koha.net. Kjo nuk duhet të çudisë nëse e dini që B12 është e domosdoshme për prodhimin e rruazave të kuqe të gjakut dhe ADN-së, por edhe për ruajtjen e shëndetit të sistemit nervor. Mishi i pulës dhe mëlçia e lopës, vezët dhe produktet e qumështit janë burim i mirë i kësaj vitamine.

Fibrat

Fibrat nuk janë të mira vetëm për ndjenjën e ngopjes. Rregullojnë tensionin, ulin tensionin e lartë të gjakut dhe reduktojnë rrezikun nga sëmundjet kardiovaskulare dhe diabeti. Hulumtimet gjithmonë tregojnë që njerëzit të cilët hanë më shumë ushqime me fibra jetojnë më gjatë. Prandaj, hani bukë me krunde, pra nga mielli i papërpunuar, hani shpesh cornflakes për mëngjes dhe në vend të ëmbëlsirave hani pemë dhe perime në mes të vakteve.

Kalciumi

Kalciumi është i rëndësishëm për eshtra dhe dhembë të fortë, por edhe për shëndetin e enëve të gjakut, koagulimin e gjakut, transmetimin e impulseve nervore dhe kontraktimin e muskujve. Studimet e lidhin me parandalimin e tensionit të lartë dhe kancerin e zorrës së trashë. Më së lehti fitohet duke pirë një gotë qumësht ose duke shijuar produktet e qumështit siç janë jogurti i zakonshëm ose djathi. Ushqimet acidike, laktoza dhe yndyrat zgjasin kohën e kalimit nëpër sistemin gastrointestinal dhe përmirësojnë absorbimin e kalciumit. Absorbimi i kalciumit është i reduktuar në doza të mëdha (më shumë se 300 mg) dhe nëse tashmë merrni shtesat, më së miri është t’i merrni në mbrëmje sepse kështu do të shfrytëzohen më së miri.

Vitamina D

Është e rëndësishme për eshtrat, sistemin e imunitetit, kundër inflamacioneve, ndërsa mbron edhe nga disa forma të kancerit. Burim i mirë janë qumështi dhe peshku i yndyrshëm si salmoni. Megjithatë, më së miri do të mbusheni me vitaminë D nëse çdo ditë të paktën 15 minuta jeni të ekspozuar në rrezet e diellit. Këtë vitaminë trupi ynë mund ta prodhojë vetëm në bashkëpunim me diellin.

Acidet yndyrore omega-3

Kjo materie ushqyese redukton rrezikun nga sëmundjet e zemrës, ulë tensionin dhe kolesterolin e ngritur. Shkëlqyeshëm vepron edhe në shëndetin e enëve të gjakut duke parandaluar zhvillimin e arterosklerozës dhe proceseve inflamatore. Ndihmon edhe të sëmurët nga artriti dhe në mënyrë të përgjithshme ngadalëson simptomat e plakjes, duke përfshirë edhe ato në tru të lidhura me dementian. Peshku i kaltër siç janë sardelet dhe farat e bluara të lirit janë burim i acideve yndyrore omega-3.

