iPhone 8 me bateri më të fuqishme se iPhone 7

15 Shkurt 2017 - 09:26

Apple do të bëjë disa ndryshime te iPhone 8 dhe 8 Plus. Këto pajisje raportohet se do të jenë modele tërësisht të ridizajnuara.

Sipas një raporti, iPhone me 4.7-inç do të vijë me bateri më të madhe sesa iPhone 7. Këtë e ka bërë të ditur analisti i njohur Ming-Chi Kuo.

iPhone 8 që pritet të vijë me ekran OLED, do të ketë baterinë 2,700 mAh, derisa iPhone 7 do të ketë baterinë 1960 mAh.

