iPhone 8 me mbushës Wi-Fi

10 Shkurt 2017 - 17:46

Apple është raportuar se sivjet do të lansojë tri versione të iPhone 8 dhe sipas KGI Securities, të tri modelet do të jenë me mbushës “wireless”.

Apple do të lansojë modelet me ekrane 4.7 dhe dy tjerat me 5.5-inç. Njëri nga iPhone 8 Plus do të ketë ekran OLED.

Teknologjia e mbushjes Wi-Fi, sipas analistit Ming-Chi Kuo, shkakton temperaturë të brendshme te iPhonët dhe Apple do të përdorë modulin 3D Touch dhe disa veçori tjera për ta ftohur pajisjen.

Apple së bashku me telefonat e rinj në muajin shtator do të lansojë edhe sistemin e ri operativ iOS 11.

© KOHA