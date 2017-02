LG lanson orët e reja

9 Shkurt 2017 - 10:34

LG është kompania e parë që ka lansuar pajisjet e para me sistemin e ri operativ Android Wear 2.0.

Kompania e njohur ka lansuar orët e mençura LG Watch Style dhe Watch Sport.

Ora e parë ka ekranin 1.2-inç P-OLED me rezolucion 360x360 pixels. Kjo orë operon me procesorin Snapdragon Wear 2100 dhe vjen me 512 megabajt RAM e 4 gigabajt memorie të brendshme. Ora ka baterinë 240 mAh. Ora do të ketë tri opsione të ngjyrave.

LG Watch Sport ka ekranin më të madh prej 1.38 inç P-OLED, me rezolucion 480x480 pixels. Ka 4 gigabajt memorie të brendshme dhe 768 mebagajt RAM.

