Supermarketi Amazon Go me vetëm tre punëtorë [video]

7 Shkurt 2017 - 20:46

Në dhjetor të vitit të kaluar Amazon ka prezantuar supermarketin e ri të quajtur Amazon Go.

Ideja për këtë supermarket është se konsumatorët vetëm duhet të hyjnë dhe të marrin gjërat që dëshirojnë, pastaj Amazon i faturon atyre për gjërat që ata kanë marrë nga dyqani.

Amazon tashmë ka në pronësi dyqane të tilla në SHBA, transmeton koha.net.

Sipas një raportimi të ri, Amazon do të mund të vë në funksion Amazon GO me vetëm tre punëtorë në dyqan të vogël, ndërsa ata të mëdhenjtë me vetëm 10 punëtorë.

Deri tani nuk dihet se kur Amazon do të lansojë këtë super markete për të gjithë, ndërsa se si do të jetë, e kanë shpjeguar në një video, që mund ta shikoni më poshtë.

