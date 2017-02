Ekipi i MPB për reagim ndaj emergjencave kompjuterike listohet në Trusted Introducer [dokument]

6 Shkurt 2017 - 11:14

Ekipi i Ministrisë së Punëve të Brendshme për reagim ndaj emergjencave kompjuterike(CERT), është listuar në komunitetin ndërkombëtar të ekipeve për parandalim të sulmeve kibernetike, Trusted Introducer.

Trusted Introducer është komunitet ndërkombëtar i ekipeve për reagim të emergjencave kompjuterike, përmes të cilëve krijohet besueshmëria e shërbimeve të infrastrukturës së teknologjisë informative dhe komunikuese dhe shërben si zyrë qendrore për të gjitha ekipet e reagimit të sigurisë dhe të incidentit, transmeton Koha.net.

Ky është një hap me rëndësi për sigurinë kibernetike në Republikën e Kosovës, pasi që tani ekipi i CERT-iti MPB-së do të ketë qasje në informatat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me kërcënimet ndaj sigurisë kibernetike.

Ekipi i CERT-it të MPB-së, ka arritur rezultatet maksimale, të parapara me objektivat e MPB-së, në një periudhe të shkurtë kohore. CERT – MPB, përveç këtij suksesi, ka ndjekur trajnimet në nivelin më të lartë, në këto dy vitet e fundit dhe ka realizuar një “inskenim të sulmit kibernetik në MPB”. Raporti i sulmit të inskenuar kibernetikë, do të publikohet me qëllim që të ngritët vetëdija e përgjithshme ndaj sigurisë kibernetike.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Raport për inskenimin e sulmit kibernetik në MPB by info2536 on Scribd