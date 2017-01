Rrjedhin detajet e Moto G5 dhe G5 Plus

29 Janar 2017 - 21:01

Motorola Moto G5 dhe G5 Plus raportohet se do të lansohen në muajin e ardhshëm në panairin që do të mbahet në Barcelonë.

Tani kompania FCC që merret me regjistrimin e telefonave i ka dhënë dritën jeshile telefonit G5, ndërsa detajet e rrjedhura online kanë treguar se telefoni do të vijë me bateri të fuqishme 3000mAh, ndërsa versioni Plus do të ketë 100mAh më shumë.

Moto G5 do të ketë ekran 5.5-inç 16GB hapësirë të brendshme dhe kamerë 13 dhe 5 MP.

Lansimi pritet të bëhet më 26 shkurt.

