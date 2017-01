Lenovo zbulon disa laptopë të rinj edukativ

29 Janar 2017 - 15:21

Gjatë ngjarjes BETT në Londër, disa kompani kanë zbuluar laptopë të rinj edukativ, së bashku me ta edhe Lenovo.

Pajisjet e reja edukative që i ka zbuluar kompania Lenovo janë: laptopët ThinkPad 11e dhe ThinkPad 11e Yoga, si dhe dy Chromebook, transmeton Koha.net.

Laptopët ThinkPad janë pjesë e programit të ri të Microsoftit, “Intune for Education”, i cili synon të shtyjë Windows 10 në sistemin arsimor dhe të konkurrojë me Chromebookët, por Lenovo do të ofrojë të laptopët me Chrome OS, të quajtur Chromebook ThinkPad N23 dhe ThinkPad N23 Yoga.

Informacionet në lidhje me specifikat e këtyre pajisjeve të reja të Lenovos, ende nuk janë zbuluar.

