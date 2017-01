Rikonfirmohen specifikat e Galaxy C5 Pro

25 Janar 2017 - 10:19

Disa javë pasi është shfaqur në uebfaqen e njohur GFXBench dhe certifikimit nga TENNA dhe FCC, Samsung Galaxy C5 Pro tani është shfaqur edhe në uebfaqen tjetër të njohur Geekbench.

Geekbench zbulon se ky smartfon ka procesor Snapdragon 615 SoC me tetë bërthama, transmeton Koha.net.

Ndër specifikat tjera, kjo uebfaqe zbulon se Galaxy C5 Pro do të vijë me 4 gigabajt RAM memorie dhe do të punojë me sistemin operativ Android 6.0.1 Marshmallow. Nëse i krahasojmë, këto specifika janë të ngjashme me ato që i ka zbuluar edhe GFXBench.

Gjithashtu, sipas Geekbench, C5 Pro do të vijë me ekran 5.2 ose 5.5-inç full HD, 64 gigabajt memorie të brendshme, si dhe me kamerat (ballore dhe ajo kryesore) prej 16 megapikselë.

Samsung Galaxy C5 Pro, po ashtu, është certifikuar edhe nga WiFi Alliance (WFA).

