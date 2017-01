Xiaomi Redmi Note 4 shitet për 10 minuta

24 Janar 2017 - 14:38

Kompania e njohur kineze Xiaomi mban trofenë për shitje më të mirë të telefonave në Indi.

Modeli me procesor Snapdragon 625, Redmi Note 4, i cili është prezantuar javën e kaluar, tashmë janë shitur 250 mijë njësi të tij brenda 10 minutave në shitjen e tij të parë.

Achievement unlocked - with the love & support from the greatest Mi fans in the world, we present you this! Hit RT now & we'll do the rest! pic.twitter.com/YHSFaVCjTY — Redmi India (@RedmiIndia) January 24, 2017

Kompania ka thënë se shitja e parë e Redmi Note 4 ka kaluar shitjen e parë të Redmi 3S tre herë dhe të Redmi Note 3 pesë herë, transmeton Koha.net. Redmi Note 4 është lansuar me procesor Snapdragon 625 në Indi dhe pritet që të ofrojë më shumë jetëgjatësi të baterisë në krahasim me versionin kinez me Helio X20.

Gjithashtu, është caktuar edhe një tjetër shitje për të hënën e ardhshme, 30 janar, në Flipkart, ndërsa telefoni do të jetë në dispozicion më 3 shkurt në mi.com. mi.com, shitës online në Indi, do të ketë në dispozicion versionin 3 GB RAM/32 GB në ngjyrë ari dhe 4 GB RAM/64 GB në ngjyrë gri të mbyllur. Versionet me ngjyrë të zezë mat do të arrijnë në gjysmën e dytë të muajit shkurt.

Gjatë lansimit është thënë se Redmi Note 4 do të jetë në dispozicion në tre versione: 2 GB RAM/32 GB me çmim prej rreth 146 dollarë, 3 GB RAM/32 GB me çmim prej rreth 161 dollarë, si dhe 4 GB RAM/64 GB me çmim prej 190 dollarë.

Xiaomi Redmi Note 4 ka trup prej metali me ngjyrë të zezë dhe vjen me ekran 5.5-inç IPS LCD me rezolucion prej 1080 pikselë dhe xham mbrojtës 2.5D të lakuar, si dhe me baterinë prej 4,100 mAh. Po ashtu, vjen me kamerën kryesore prej 13 megapikselë dhe atë të përparme prej 5 megapikselë. Ofron mbështetje për dy SIM kartela me VoLTE si dhe punon me sistemin operativ Android Marshmallow dhe ndërfaqen MIUI 8.

