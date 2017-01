Shfaqet smartfoni i ri i Sonyt

18 Janar 2017 - 15:29

Kompani e njohur Sony pritet që muajin e ardhshëm, në Kongresin Botëror të Celularëve (MWC 2017) do të prezantojë një numër të smartfonëve të rinj ndërsa tani njëri prej tyre është shfaqur, Sony G3221.

Sony G3221 është shfaqur në uebfaqen e njohur AnTuTu dhe duket se do të vijë me procesor MediaTek Helio OT dhe grafikën Mali-T880, transmeton Koha.net.

Gjithashtu, ky smartfon i ri pritet të punojë me sistemin operativ Android 7.0, ekran Full HD me rezolucion prej 1920 x 1080 pikselë, si dhe me 4 gigabajt RAM memorie dhe 64 gigabajt memorie të brendshme.

Sony G3221 do të vijë me kamerat e teknologjisë së fundit, ku kamera për “selfie” do të jetë prej 16 megapikselë ndërsa ajo kryesorja prej 23 megapikselë.

Për më shumë informata në lidhje me këtë smartfon dhe smartfonët e tjerë të rinj të Sonyt, mbetet t’i kuptojmë në ngjarjen MWC 2017.

