Panasonic demonstron baterinë fleksibile [foto]

15 Janar 2017 - 15:44

Në këto momente, sfida më e madhe për smartfonët e palosshëm nuk është ekrani. Aktualisht teknologjia për ekranet e palosshme tashmë është shumë e avancuar, por problemi më i madh është bateria.

Siç mund të dini, bateria është një pjesë shumë e rrezikshme e çdo pajisjeje, veçanërisht e smartfonëve, transmeton Koha.net. Sepse nëse e dëmtoni, nga ajo mund të rrjedhin lëndët kimike që përmban brenda saj e cila pastaj mund të shkaktojë rrezikun e shpërthimit.

Por shkenca dhe teknologjia gjithmonë ka qenë në zhvillim dhe duket se disa njerëz kanë gjetur mënyrën se si ta bëjnë baterinë të lakueshme. Po ashtu, nëse ky lloj i baterisë mund të bëhet realitet, atëherë besohet se në të ardhmen të gjitha pajisjet e lakueshme, të tilla si orët e mençura dhe smartfonët e palosshëm, do të kenë hapësirë të pakufizuar për zhvillim.

Disa ditë më parë në ngjarjen e madhe të teknologjisë, CES 2017, kompania e njohur Panasonic ka demonstruar prototipin e baterisë fleksibile.

Bateria më e madhe ishte me dimension 60 x 65 mm, e mesme me dimension 35 x 55 mm, si dhe ajo më e vogël me dimension 28.5 x 39 mm, përcjell Koha.net. Të tre këto lloje të baterisë kanë trashësi të njëjtë prej 0.45 mm, që do të thotë se janë më të hollë se një kartel krediti e cila ka një trashësi prej 0.76 mm. Po ashtu, pesha e tyre është prej vetëm 1 deri në 2 gramë.

Në demonstrim është thënë se bateria mund të lakohet në një rreze prej 25 mm të gjysmërrethit, ose sikur një kënd prej 25 shkallësh.

