11 Janar 2017 - 17:04

“Twitter ‘Dashboard’ do të ndalet me 3 shkurt”, ka njoftuar rrjeti i njohur social.

Aplikacioni “Dashboard” është lansuar rreth shtatë muaj më parë, ndërsa ishte bërë për biznese që përdorin Twitterin.

Twitter Dashboard will be closing down on February 3rd. 1/5