LeEco prezanton kamerën Liveman C1 me rezolucion 4K

10 Janar 2017 - 22:26

Kompania kineze LeEco ka prezantuar lansimin e kamerës së re me rezolucion 4K në CES, të quajtur LeEco Liveman C1, transmeton koha.net.

Kamera LeEco është e aftë të incizojë video me rezolucion 4K Ultra HD me 30 fremes në sekondë.

Kjo kamerë vjen me mbështjellësin kundër ujit, i cili lejon përdoruesit që të incizojnë video në 40 metra thellësi në ujë.

Pajisja vjen me bateri 1050 mAh dhe ka këndin 140 shkallë të gjerë, kamerën 16 megapixel dhe një ekran të vogël 1.9 inch TFT.

Ende nuk dihet se kur do të dalë në shitje LeEco Liveman C1 dhe as sa do të kushtojë.

