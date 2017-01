Shfaqen dy smartfona të palosshëm të Samsungut

10 Janar 2017 - 10:47

Tashmë e dimë qe Samsung është duke punuar në smartfona të palosshëm të cilat mund të quhen Galaxy X.

Ndërsa tani janë shfaqur dy smartfona të palosshëm nën emrin Galaxy X1 dhe Galaxy X1 Plus, transmeton Koha.net. Këta smartfona kanë rrjedhur në formë të një postimi në rrjetin social të njohur kinez Weibo, përmes të cilit janë zbuluar edhe numrat e tyre – SM-X9000 dhe SM-X9050, si dhe se cilin version të Androidit posedojnë.

Më parë është raportuar se smartfoni i palosshëm i Samsungut do të ketë emrin kodues Project Valley. Ai, është thënë se do të vijë me ekran 4K, dhe po ashtu është thënë se do të shfrytëzojë forma të ndryshme biometrike duke përfshirë gishtat, fytyrën dhe pëllëmbën.

Gjithashtu, së fundmi është raportuar se ky smartfon i palosshëm do të shfaqet zyrtarisht diku ka tremujori i tretë ose i katërt i këtij viti.

