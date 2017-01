Tre iPad do të lansohen këtë pranverë, asnjëri më i vogël se 9.7-inç

9 Janar 2017 - 14:39

Në një treg të stagnuar të tabletëve, kompania prestigjioze Apple mund të lansojë tre modele të reja të saj këtë pranverë, parashikon analisti i KGI Securities, Ming-Chi Kuo.

Uebfaqja AppleInsider ka publikuar një shënim për investitorët, duke detajuar zhvillimet e mundshme në serinë e tabletëve të Applet, transmeton Koha.net.

Para së gjithash, tableti gjigant 12.9-inç iPad Pro do të zëvendësohet dhe do të lansohet së bashku me modelin e ridizajnuar prej 10 ose 10.5-inç. Të dytë do të vijnë me procesor të iPhone 7 në version të përmirësuar i cili do të quhet A10X, raporton GSM Arena. Ky procesor do të prodhohet nga kompania TMC

Modeli i tretë, vazhdon analisti, do të jetë 9.7-inç me procesor në version të modifikuar të A9 nga iPhone 6s, i cili do të prodhohet nga Samsungu. Ky model i veçantë, po ashtu, do të jetë ai i cili do të shënojë shitjet më të mëdha, diku prej 50 deri 60 për qind nga totali i shitjeve të tre modeleve.

