10 vjet iPhone: Si e ndryshoi botën

8 Janar 2017 - 20:18

Më 9 janar 2007, Steve Jobs i prezantoi botës iPhonen e parë.

Që nga ajo ditë, bota ndryshoi me telefonat e mençur që tani janë pjesë e pandashme.

Këto janë dhjetë ndryshimet që solli në dhjetë vjet ekzistencë pajisja e njohur e Appleit, sipas TheGuardian:

1. GPS

Para se GPS të ishte në telefona, njerëzit përdornin harta, apo edhe më keq pyesnin të huajt për gjetjen e ndonjë vendi. GPS ndryshoi këtë duke mundësuar përfshirjen e çdo lokacioni në një aplikacion të vetëm.

2. Mesazhet

Përpos që u bë më e lehtë të dërgohen mesazhet, më i lehtë ishte edhe manovrimi i tyre. Përdoruesit përmes aplikacionit të Mesazheve mund të hapnin disa mesazhe përnjëherësh.

3. Selfiet

Selfiet janë fenomeni më i madh i rrjeteve sociale. Kjo erdhi që nga viti 2003kur doli iPhone 4.

4. Bateritë që zgjasin vetëm një ditë

Nokia, që dikur ishte mbret i teknologjisë së telefonave mbante baterinë disa ditë, por kjo nuk mund të përsëritet sot. Aplikacionet dhe funksionet e shumta po i shpenzojnë bateritë duke mos lejuar që ato të qëndrojnë më shumë se një ditë.

5. Mbytja e thirrjeve telefonike

Të gjithë telefonat më parë përdoreshin për thirrje. Tani, përpos thirrjeve, telefonat e mençur përdoren për tekste, e-maile apo komunikim përmes rrjeteve sociale.

6. Auto-korrekti

Tastiera e përfshirë në telefon solli edhe veçorinë për auto-korrekt të fjalëve, që mund të shkruhen gabimisht.

7. Eliminimi i bisedave në shoqëri

Telefoni po përdoret gjithandej. Tani më as bisedat më në shoqëri nuk po bëhen, sepse të gjithë janë të fokusuar në telefona dhe në bisedat që bëhen përmes rrjeteve sociale.

8. Zoom

Me lansimin e iPhonet erdhi edhe Zoomi përmes gishtave. Që nga ajo kohë, njerëzit afrojnë me gishta një pjesë që duan ta shohin më mirë, e që me telefonat e shkuar nuk mundnin sepse ishin me ekrane të vegjël.

9. Aplikacionet

Në një dekadë ekzistencë të iPhone-it, janë krijuar më shumë se 2 milionë aplikacione të ndryshme. AppStore u lansua më 2008 bashkë me iPhone 3G. Vetëm vitin e shkuar janë shpenzuar 23 miliardë funte në blerjen e aplikacioneve.

10. Vdekja e iPodit

Para se të vinte iPhone, të gjithë përdornin pajisjet “MP3” për të dëgjuar muzikë. Në vitin 2009, Apple shiti më shumë se 55 milionë iPod, por çdo iPhone i ri që vinte përfshinte brenda shërbimet e iPodit duke i shkaktuar atij edhe zhdukjen.

