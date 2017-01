Rrjedhin online detajet e ZTE Blade V8 Pro të ri

4 Janar 2017 - 18:51

ZTE pritet të prezantojë disa telefona të ri të mençur në panairin teknologjik CES, që mbahet gjatë kësaj jave, ndërsa tani vetëm se kanë rrjedhur online detajet e ZTE Blade V8 Pro, transmeton koha.net.

ZTE Blade V8 Pro do të ketë ekranin 5.5 inch Full HD me rezolucion 1920 x 1080 me xham të Gorilla Glass 3 2.5D.

Procesorin Qualcomm Snapdragon 625 ndërsa do të ketë 3GB RAM e 32GB hapësirë të integruar në memorie, e cila mund të rritet me kartelë të jashtme microSD.

ZTE Blade V8 Pro kamerën nga para do ta ketë 8 megapixel për selfie ndërsa nga pas 13 megapixel, e cila mund të incizon me rezolucion 4K, baterinë 3140 mAh, e sistemin operativ do ta ketë Android 6.0 Marshmallow.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.