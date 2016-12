Shfaqet telefoni i ri i Asusit

31 Dhjetor 2016 - 20:34

Smartfoni i ri i kompanisë Asus është certifikuar nga autoriteti rregullativ kinez TENAA.

I listuar si X00GD, smarftoni vjen me ekran 5.2-inç HD dhe procesor 1.5 GHz SoC me tetë bërthama, 2/3/4 gigabajt RAM memorie dhe 16/32/64 gigabajt memorie të brendshme, si dhe me baterinë 4,850 mAh, transmeton Koha.net.

Sa i përket kamerës, Asus X00GD vjen me kamerë kryesore prej 13 megapikselë dhe atë të përparme prej 8 megapikselë. Ai është me dimension prej 149.5 x 73.7 x 8.85 mm, peshon 169.5 gramë, si dhe punon me sistemin operativ Android 7.0 Nougat.

Sensori për gishtërinj është i vendosur nën butonin fizik “Home”. X00GD do të jetë në dispozicion me ngjyrë ari, ari-rozë, dhe të zezë.

Sa i përket informatave në lidhje me çmimin dhe se kur do të lansohet, ende nuk janë zbuluar.

