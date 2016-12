Samsung Galaxy S8 me laps digjital

28 Dhjetor 2016 - 16:50

Përpos raportimeve se telefoni i ardhshëm i Samsungut, Galaxy S8 do të vijë në dy versione të madhësisë, raportohet që njëri nga ta do të vijë edhe me laps digjital.

Telefoni i ri që pritet të vijë gjatë muajve të parë të vitit 2017, do të ketë njërin version me madhësi 6-inç, për të cilin “GSMArena” thotë se do të vijë me laps digjital.

Nëse përfshihet lapsi digjital në Galaxy S8 dhe nëse pajisja shijon sukses do të merret vendim që linja Note të mos vazhdohet.

