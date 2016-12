Pasardhësi i iPhone 7 vjen me kamerë të dyfishtë vertikale

28 Dhjetor 2016 - 11:54

Kanë kaluar disa muaj që kur kompania e njohur Apple ka lansuar telefonat e saj të fundit të shumëpritur, iPhone 7 dhe 7 Plus, por kjo nuk do të thotë se ajo nuk ka plane për pasardhës të këtyre dy telefonave.

Ndërkohë është shfaqur një fotografi në të cilën shihet një iPhone për të cilin raportohet se mund të jetë pasardhësi i iPhone 7.

Siç mund të shohim nga fotografia, më interesante është se ky telefon ka kamerë të dyfishtë në pjesën e pasme, veçori e tillë e cila është prezantuar me iPhone 7 Plus, transmeton Koha.net. Ndryshe nga iPhone 7 Plus, kamera e dyfishtë në këtë telefon është e vendosur vertikalisht në vend se horizontalisht.

Gjithashtu, raportohet se pasardhësi i iPhone 7, i cili ndoshta do të quhet iPhone 7S, do të vijë me ekran 5-inç. Sa i përket specifikave tjera, për momentin nuk ka informata, por thuhet se telefoni i ri mund të jetë në dispozicion së shpejti.

Vitin e ardhshëm, iPhone shënon dhjetë vjetorin e lansimit kështu që mund të priten shumë risi.

