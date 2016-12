Nokia me pesë telefona për vitin 2017

27 Dhjetor 2016 - 22:31

Kongresi Botëror i Telefonisë Mobile që mbahet në shkurt do të jetë vend për të gjithë prodhuesit e telefonave, por vëmendjen kryesore pritet ta marrë kompania HMD Global që do të fillojë rimëkëmbjen e Nokia-s.

Burimet e afërta me kompaninë kanë bërë të ditur se së paku katër telefona do të lansohen gjatë vitit 2017, së bashku me telefonin e spekuluar Nokia D1C.

Pajisjet e reja do të jenë me ekran 5 deri në 5.7-inç me rezolucion WQHD ose FHD. Vetëm D1C raportohet se do të vijë me dy opsione – njëri që do të kushtojë 200 dollarë me 3 gigabajt RAM dhe njëri 150 dollarë me 2 gigabajt RAM.

