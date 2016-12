Shpalosen risitë për “Konferencën Ndërkombëtare për Siguri Kibernetike dhe Privatësi”

27 Dhjetor 2016 - 14:07

Edicioni i ri i “Konferencës Ndërkombëtare për Siguri Kibernetike dhe Privatësi” do të sjellë në Prishtinë mbi tridhjetë folës ndërkombëtarë më me zë nga e gjithë bota, nga fusha e teknologjisë së informacionit të kompanive, Facebook, Google, Microsoft, HP, ETSI, RSA, CISCO etj.

Përmes një komunikate për media bëhet e ditur se Konferenca do të mbahet më 2 dhe 3 shkurt 2017, transmeton Koha.net.

Kryetari i Komunitetit për Siguri Kibernetike, Mentor Hoxhaj, shpalosi të rejat e këtij edicioni.

“Për herë të parë do të kemi folës nga DEFCON dhe BLACK HAT, profesorin e njohur Philip Polstra dhe top hakerin Frans Rosen. Nga sot FindBUG, si mbështetësi kryesor i aktivitetit unikat “The Day When Hacking is Legal III”, e shpallë të hapur thirrjen për aplikim për të gjithë të rinjtë dhe të rejat që kanë potencial në fushën e Sigurisë Kibernetike. Risi tjetër e këtij aktiviteti është organizimi i punëtorive në dhjetëra universitete publike dhe kolegje private, ku do të formohen grupe të hakerëve që do të prezantojnë universitetet në aktivitetet. FindBUG në bashkëpunim me Roldolfo Assis - top eksperti ndërkombëtar nga Brazili do të organizojnë aktivitetin XSS Challenge”, ka thënë ai.

Këtë herë pjesë e Konferencës janë edhe fytyrat të njohura të botës së Televizionit mbarëshqiptarë, të cilët përmes një debati do të shpalosin sfidat e privatësisë në media.

Një tjetër prurje e këtij aktiviteti është edhe vlerësimi online dhe transparent i hakerëve, ku në mesin e tyre do të kemi edhe hakerë që renditen ndër 5 hakerët më të mirë në botë.

FindBUG një kompani që ka brenda vetës mbi 100 hakerë ndërkombëtarë, të cilët kanë referenca të punës nga kompani me renome, me gjithë kapacitetet e tyre profesionale dhe material do të mbështesin aktivitetin “The Day When Hacking is Legal”.

Ndërsa ICTS media si grup i mediave të teknologjisë së informacionit mbarëkombëtarë do të mbajnë të informuar mbarë opinionin shqiptarë mbi ecurinë dhe risitë që i sjellë këtë edicion “Konferenca Ndërkombëtare për Siguri Kibernetike dhe Privatësi”.

