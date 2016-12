CERN krijon antimaterien

Në fillim të javës shkencëtarët e CERNI-t njoftuan se ja kishin dalë mbanë që të prodhonin antimaterie përmes goditjes me lazer dhe ta ruanin atë të qëndrueshme për një kohë relativisht të gjatë.

Zbulimi u vlerësua si një hap gjigant përpara për të zgjidhur misterin e madh të formimit të universit. Teoria kryesore është ajo që thotë se Bing Bang-u prodhoi sasi të barabartë materiesh dhe antimateriesh pas shpërthimit dhe shkencëtarët janë përpjekur prej dekadash të kuptojnë se përse u zhduk antimateria dhe mbeti vetëm materia që bën të mundur jetën kështu siç ne e njohim sot.

Shkencëtarët e CERN-it morën versioni më bazik të një atomi, atë të hidrogjenit dhe arritën që të krijojnë një antimaterie me të e ta izolojnë për një periudhë kohore të mjaftueshme për të eksperimentuar me të.

Zbulimi u publikua në revistën “Nature”, ku autorët thonë se kanë eksperimentuar mjaftueshëm me antihidrogjenin e krijuar dhe tashmë janë duke studiuar rezultatet.

Nga vetë fjala, antimateria është e kundërta e materies. Materia përbëhet nga atomet që kanë në qendër protonet me ngarkesë pozitive dhe rreth saj orbitojnë elektronet me ngarkesë negative. Antimateria është e kundërta, elektronet me ngarkesë negative janë në qendër dhe protonet me ngarkesë pozitive vërtiten rreth tyre. Por deri më tani, shkencëtarët e nuk kanë mundur të krijojnë një antimaterie të përhershme për shkak të paqëndrueshmërisë së atomeve në këtë gjendje.