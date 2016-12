Galaxy J3 i ri lansohet në janar

21 Dhjetor 2016 - 12:50

Faqja Venture Beat raporton se Samsungu do të lansojë telefonin e ri Galaxy J3 gjatë janarit të vitit 2017.

Samsung Galaxy J3 do të ketë ekran 5-inç me rezolucion HD 1280x720 pixels dhe do të operojë me procesorin octa-core Qualcomm Snapdragon 430, transmeton Koha.net.

Specifikat tjera përfshijnë 2 gigabajt RAM dhe 16 GB memorie të brendshme. Pajisja do të ketë sistemin operativ Android Marshmallow.

Telefoni i ri do të ketë kamerën ballore 2 megapixel dhe atë kryesoren me 5 MP. Pajisja do të ketë baterinë me 2600 mAh.

