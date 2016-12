Facebook Messenger lanson video thirrjet në grup [video]

20 Dhjetor 2016 - 16:22

Facebook ka prezantuar tiparin e ri i cili i lejon përdoruesit që të bëjnë video thirrje në grup nga aplikacioni i Messenger, transmeton koha.net.

Video thirrjet grupore është super lehtë për t’u përdorur (sigurisht që duhet të keni Wifi).

Pastaj mund të bëni biseda me video me gjashtë njerëz njëkohësisht, e grupi pastaj mund të shtohet me mbi 50 persona, të cilët mund të dëgjojnë bisedën apo të bashkëngjiten me video.

Për ta bërë këtë, përdoruesit duhet të kenë versionin e fundit të Messenger.

Për më shumë shikoni video e lansuar nga Facebook Messenger:

