Lansimi i iPhone 7 dhe 7 Plus - LIVE

7 Shtator 2016 - 19:15

Shefi i Apple, Tim Cook, ka prezantuar telefonin e ri iPhone 7. Pajisja e re është përshkruar si “telefoni më i fuqishëm i prodhuar ndonjëherë nga Apple” dhe posedon një dizajn të jashtëzakonshëm. Telefoni është i përbërë nga alumini dhe rezistent ndaj ujit.

iPhone 7 Plus me dy kamera

Pak minuta para prezantimit, kanë rrjedhur fotografitë e telefonit të ri iPhone 7 Plus.

Telefoni i ri i Apple-it do të jetë rezistent ndaj ujit dhe do të ketë dy kamera kryesore. Kamerat do t’ia mundësojnë telefonit që të kap fotografi me rezolucion të lartë dhe do të ketë zoom dy herë më shumë sesa telefonat e mëparshëm.

Apple lanson orën Watch Series 2

Gjiganti Apple ka lansuar gjeneratën e re të orëve të mençura. Pajisja e dorës Watch Series 2 është rezistente ndaj ujit. Përdoruesit mund të futen deri në 50 metra nën ujë.

PokemonGo pjesë e orës Apple Watch

Videoloja më e famshme për momentin, PokemonGo është inkuadruar si aplikacion në orën e mençur Apple Watch 2. Aplikacioni i famshëm është prezantuar së bashku me orën e re të Apple-it.

Apple lanson veçorinë “Real Time Collaboration”

Gjiganti Apple është përkujdesur edhe për edukimin e nxënësve, duke prezantuar veçorinë “Real Time Collaboration”, e cila mundëson që një grup nxënësish apo studentësh të punojnë në një projekt në të njëjtën kohë.

Veçoria e aplikacionit iWork mund të përdoret nga shumë kompjuterë, iPhone dhe iPad në të njëjtën kohë. Ata mund të punojnë në projekte duke bashkëpunuar me njëri-tjetrin në të njëjtën kohë.

Super Mario inkuadrohet në App Store [video]

Apple në bashkëpunim me Nintendon kanë lansuar videolojën e famshme të Super Marios në App Store.

Lansimi i aplikacionit të Super Marios është bërë pak minuta para se Apple të lansojë telefonat iPhone 7 dhe 7 Plus.





