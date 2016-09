Google shuan Nexusin, krijon një brend të telefonave

2 Shtator 2016 - 18:17

Google për një kohë të gjatë është duke punuar në telefonat e ri Nexus dhe siç raportohet emri i pajisjeve do të jetë Pixel.

Më parë ishte raportuar se pajisjet e reja janë duke u prodhuar nën kodin Sailfish dhe Marlin, por tani thuhet se dy telefonat janë duke u zhvilluar me një emër Pixel.

Android Police raporton se Google ka vendosur të shuajë brendin Nexus për telefona dhe pajisjet e reja pritet t’i quajë Pixel.

Telefoni me ekran 5-inç pritet të quhet Pixel ndërsa telefoni me 5.5-inç do të lansohet me emrin Pixel XL.

Google ka përdorur brendin Pixel për tabletet me rezolucion të lartë dhe tani për herë të parë ka vendosur që me këtë emër t’i quajë edhe telefonat e rinj.

