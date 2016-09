Celulari që pas dy ditësh do të shitet për 7 dollarë

1 Shtator 2016 - 15:50

Si të shesësh një celular të sapodalë dhe të padëgjuar në tregun e sotëm gjigant të telefonisë që ka më shumë se 65 firma të fuqishme konkurrente?

Në Indi kompanitë kanë zgjedhur strategjinë e ofrimit telefonave të tyre më një çmim të lirë. Një kompani e sapodalë në treg e quajtur ChampOne, thotë se do ta shesë telefonin e saj të parë C1 Android për vetëm 7 dollarë. Telefoni ka një ekran HD 12 cm, RAM 2GB dhe kamerën para 8-megapiksel.

Në faqen e saj, ChampOne thotë se konsumatorët që do ta blejnë celularin që ditën e parë të nxjerrjes së tij me 2 Shtator, do të mund ta marrin atë për 7 dollarë. Ndërsa pas kësaj ai do të shitet 120 dollarë. Për të marrë pjesë në shitjen e ditës së parë të gjithë duhet të regjistrohen më parë në faqen e kompanisë.

Kjo nuk është hera e parë që një kompani përpiqet të tërheqë vëmendjen në blerjen e produkteve të saj të para. Një kompani indiane e quajtur Ringing Bells shiti në Shtator celularin e saj gjatë ditës së parë të lançimit vetëm për 3.5 dollarë, ndërsa në Prill, Docoss shiti celularin Docoss X1 për 10 dollarë.