HTC më 1 shtator lanson telefonin e ri

30 Gusht 2016 - 17:45

Kompania HTC do të prezantojë telefonin e ri me Android, HTC One A9s.

Telefoni i ri do të lansohet më 1 shtator në një konferencë për media, raporton Evan Blass.

HTC One A9s do të ketë kamerën kryesore 13-megapxiel, e ngjashme me atë të paraardhësit A9, ndërsa kamera për selfie do të jetë 5 MP. Detajet tjera të këtij telefoni do të bëhen të ditura gjatë lansimit.

